Убийство Кати Гандзюк: когда сядут заказчики зверского преступления

Год назад, 31 июля, в Херсоне неизвестный облил кислотой активистку, правозащитницу, советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. В результате нападения она получила страшные ожоги 40% тела и была срочно доставлена в областную больницу, а позже - в Киев.

Зверское нападение, в результате которого у 33-летней активистки были обожжены голова, спина, левая рука, а также левый глаз, шокировало всю страну. В соцсетях, на улицах, футбольных стадионах - везде появлялись баннеры с вопросом "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Через три месяца боли и борьбы за жизнь, Украину шокировало известие: рано утром 4 ноября Катя Гандзюк умерла.

"Апостроф" вспоминает хронику страшного преступления, в котором через год так и не осужден главный заказчик.

31 июля 2018 года

Нападение на Гандзюк произошло около 8:30. В это время она вышла на работу, а нападающий выжидал ее возле дома. Гандзюк срочно доставили в реанимационное отделение областной больницы в шоковом состоянии. Литр кислоты, вылитый на активистку, вызвал страшные ожоги 40% тела.

Возбуждение уголовного дела

Сначала было возбуждено дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Однако впоследствии, в частности из-за возмущения в сети, преступление переквалифицировали на ч. 2 ст. 121 УК (умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания потерпевшего). Далее дело переквалифицировали на покушение на убийство с особой жестокостью. Впоследствии по делу также появилось уточнение, что покушение на убийство было заказным. Уже после смерти Гандзюк дело было переквалифицировано на "Завершенное убийство".

1 августа

Гандзюк была срочно доставлена из Херсонской областной больницы в Киев. В столице ей также предоставили государственную охрану.

2 августа

Несмотря на тяжелое состояние, Екатерина согласилась дать показания о нападении оперативникам Департамента стратегических расследований. Вместе с тем, она отказалась сотрудничать с представителями полиции Херсона, подозревая их в причастности к покушению.

3 августа

Задержан первый подозреваемый по делу. Как сообщил глава МВД Арсен Аваков, им оказался Николай Новиков. Впоследствии суд принял решение о содержании Новикова под стражей. Однако благодаря вмешательству журналистов удалось выяснить, что Новиков не имеет отношения к покушению на Гандзюк. Свидетели утверждали, что в момент нападения на Гандзюк Новиков находился на берегу моря в 90 километрах от Херсона. 22 августа полиция освободила мужчину, признав его непричастность к делу.

17-22 августа и далее

В деле Гандзюк были задержаны пятеро подозреваемых: Владимир Васянович, Сергей Торбин, Никита Грабчук, Виктор Горбунов и Вячеслав Вишневский. Все исполнители оказались ветеранами АТО из батальона Украинской добровольческой армии.

Главным в деле был Торбин, который и организовал других бойцов на совершение нападения. Торбин якобы убедил других, что Гандзюк - коррумпированный пророссийский чиновник.

Следствие установило, что кислоту приобрел Горбунов. Васянович и Вишневский следили за Екатериной, а непосредственное нападение совершил Грабчук. Торбин же предоставил нападающим свое авто и обещал заплатить по 500 долларов.

4 ноября

Гандзюк скончалась в больнице. Официальная причина смерти: "полиорганная недостаточность, химические ожоги 30-39% тела, нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений".

В тот день по всей Украине прошли массовые протесты, участники которых требовали найти и наказать заказчиков преступления.

Впоследствии по делу Гандзюк появились и имена вероятных заказчиков, которые заплатили Торбину за покушение.

Ими оказались:

Помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука Игорь Павловский. Считается, что именно он был посредником между организатором и заказчиком убийства. Самого Палмарчука также считают причастным к этому преступлению.

Алексей Левин (Москаленко). Он считается одним из основных организаторов убийства. С 19 августа сбежал из Украины. Объявлен в международный розыск.

4 декабря

ГПУ заочно объявила подозрение Левину.

28 января 2019 года

Отец Екатерины Виктор Гандзюк во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады назвал заказчиками убийства дочери главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, нардепа от БПП Андрея Гордеева и заместителя Гордеева - Евгения Рищука. Впоследствии активисты также настаивали на их причастности к делу.

7 февраля

Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" сообщили, что за неделю до нападения на Гандзюк доверенное лицо Мангера за бесценок передал Левину в аренду базу отдыха на берегу моря.

11 февраля

Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк.

15 февраля-5 апреля

Суд в Киеве арестовал Мангера. Впоследствии его отстранили от исполнения обязанностей председателя Херсонского облсовета, а дальше освободил из-под стражи, обязав носить электронный браслет.

Апрель

Павловскому вручили подозрение в "сокрытии убийства". Также были изменены подозрения вероятным исполнителям покушения. Торбина, Вишневского, Горбунова, Васяновича и Грабчук подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Им грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

25 апреля

Мангеру изменили подозрение на организацию и совершения преступления и умышленные тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает 7-10 лет лишения свободы.

Июнь

Торбин, Вишневский, Горбунов, Васянович и Грабчук признали свою вину в суде и пошли на сделку с прокурором о признании вины.

Впоследствии суд вынес свой вердикт: Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Васянович и Вишневский получили 4 года тюрьмы, Горбунов - 3 года.

В Херсоне и области прошли обыски по делу Гандзюк. Точно известно, что обыски проходили в доме, конном клубе и офисе экс-заместителя председателя Херсонской ОГА Евгения Рищука.

У Мангера отобрали загранпаспорт и оставили с электронным браслетом до 3 августа.

Июль

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что в деле Гандзюк могут быть объявлены новые подозрения.

Журналисты узнали, что ГПУ остановила досудебное расследование Мангера и Левина.

Генпрокуратура выделила подозреваемых в одно производство и остановила его из-за того, что Левин находится в международном розыске.

Дело Гандзюк продолжается. Заказчики страшного преступления до сих пор не установлены.