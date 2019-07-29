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До последнего хотела выжить: появился трогательный рассказ об убитой активистке Гандзюк

понедельник, 29 июля 2019, 14:34
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Отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк рассказал детали последних дней жизни дочери и поделился тем, о чем она никогда уже не узнает.

Этим он поделился в интервью ВВС.

"Она, бедная, так и не узнала, что если бы выжила, то у нее никогда не было волос. Я не сказал ей этого. У нее бы не работала левая рука. Не двигалась бы голова, ведь на шее формировались очень жесткие рубцы. Не было бы молочной железы. Она никогда не смогла бы ходить без чулок или в одежде с короткими рукавами, не могла бы обнажить шею. А это молодая красивая женщина. В последние дни у нее перестал закрываться левый глаз из-за рубцов... Она до последнего хотела выжить. Но травмы были несовместимы с жизнью..." – рассказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как продвигаются расследования самых резонансных дел нападений на активистов в Украине.

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