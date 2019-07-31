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Закопала в коробке: появились новые детали убийства младенца военнослужащей на Волыни

среда, 31 июля 2019, 07:55
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У молодой женщины-военнослужащей с города Устилуг, подозреваемой в убийстве своего новорожденного ребенка, вероятно произошли преждевременные роды, после чего она закопала младенца в коробке на огороде.

Об этом сообщает местное издание "Район.Володимир-Волынский", ссылаясь на соседей девушки.

Информацию подтвердили в городском отделе полиции.

В понедельник соседи видели, как две сестры прохаживались по двору. Одна поддерживала другую, которая была совершенно истощена. Впоследствии к дому приехала скорая. Девушку с кровотечением увезли в Боголюбы. Сначала она говорила, что беременной ни была, позже медикам призналась, что была на 8 неделе беременности и у нее случился выкидыш. Медики после осмотра пациентки, сообщили, что и находилась примерно на 23 неделе беременности и, скорее всего, это были преждевременные роды.

Правоохранители начали выяснять, куда роженица дела тело ребенка.

"Все обыскали, даже машины выкачивают канализацию, работали, потому что думали, что она туда тело выбросила... Но напрасно. Потом выяснили, что девушки днем ранее в магазине брали какую-то коробку. И уже на следующий день обратили внимание на свежевскопанное место на огороде. Там и нашли тело ребенка. Оно было спрятано в коробке", - сообщил сосед во время общения по телефону.

Девушка вместе со своей сестрой служила в пограничных войсках.

"Мы все видели, что в последнее время у нее стал заметным небольшой животик, который она старательно пережимали и прятала под формой. Поговаривали, что она даже замуж собирается... Но это ее дело. Но до такого додуматься! Говорят, что ребенок был живым до того, как ее закопали... ", - рассказала в телефонном разговоре соседка девушки.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Ровно 21-летняя мать зарезала свою месячную дочь, у женщины были проблемы с психикой.

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