​Запорожье накрыло тропическим ливнем с градом: опубликованы видео

30 июля в некоторых районах Запорожья прошел сильный ливень, местами с мощным градом.

Об этом сообщает "Depo.Запоріжжя" со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Настоящий тропический ливень прошел в основном в правобережной части Запорожья, в частности, в Осипенковском микрорайоне. Там дождь шел стеной, как сообщают пользователи соцсетей. Но к подавляющему большинству запорожцев ливень так и не добрался.

Местами вместе с дождями прошел град, который сыпался недолго, но был таким мощным, что сбивал с деревьев зеленые листья.

Как сообщает "Апостроф", в среду, 31 июля в Украине почти во всех областях ожидаются сильные дожди, желтый уровень метеорологической опасности при этом сохранится.

Ранее синоптики заявили, что теплые дни в конце июля в Украине изменятся похолоданием в начале августа. Например, в ночь на 1 августа ожидается резкое похолодание - в западных, северных, центральных и восточных областях ночью будет от 8 до 12 градусов тепла.