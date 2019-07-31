Журналисты узнали о "тайных" учениях Нацгвардии в Чернобыльской зоне: фото

Журналисты узнали, что Национальная гвардия проводит в городе Припять Чернобыльской зоны тайные военные учения.

Об этом сообщает DW со ссылкой на свои источники.

"Просто в городе обучения проводятся", - заявил экскурсовод и показал журналистам пулевые отверстия в зданиях в городе.

Ресурсы "сталкеров" из ЧАЭС подтверждают информацию о стрельбах, также о них упоминал директор компании "Чернобыль-тур" Ярослав Емельяненко.

"Говорят, снова будут стрелять. Город закрыт, то есть, без предупреждений. Туристов не пускали на локацию", - написал он в соцсетях.

Также сайт ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" в мае заявлял, что город Припять закрывали для проведения "режимных мероприятий".

В Национальной гвардии подтвердили информацию об учениях в зоне ЧАЭС, отметив, что такие мероприятия проводятся в рамках стратегии деоккупации Донбасса.

"Реализуя план министра внутренних дел по деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов", по согласованию с администрацией зоны отчуждения в Припяти периодически осуществляется подготовка подразделений Национальной гвардии Украины к ведению боевых действий в городе", - заявили в НГУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее в открытом доступе были опубликованы фото и видеозапись учений военнослужащих Операции Объединенных сил на востоке Украины.