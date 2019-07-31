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Температура упадет до +17: синоптик дала свежий прогноз на начало августа

среда, 31 июля 2019, 12:56
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В начале августа в Украине ожидается снижение температуры воздуха.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В четверг, 1 августа, в течении дня в основном на территории страны предполагается +22...+26 градусов. В Черниговской, Харьковской и Сумской областях будет холоднее - 17-22 градуса выше нуля. Лишь на юге и на Закарпатье теплее всего - 25-29 градусов тепла.

Дождей в этот день почти не будет, немного в Карпатах и районах рядом. Также увеличится облачность с влажностью на севере Украины.

В Киеве 1 августа синоптик прогнозирует +20...+22 градуса, дождь будет чередоваться с солнцем.

Порывистый ветер в четверг утихнет, в дальнейшем незначительное потепление, до +25 градусов, будет чередоваться с небольшими похолоданиями, до +22 градусов.

Как сообщал "Апостроф", с начала августа в Украину снова придет похолодание, которое распространится по всем областям.

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