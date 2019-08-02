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Не спешили на помощь и делали фото: врач рассказал про очевидцев жуткого ДТП в Днепре

пятница, 02 августа 2019, 00:26
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Врач в Днепре рассказал о страшном ДТП и о том, как на него отреагировали обычные прохожие, по его словам, их поведение его шокировало – никто из людей не стремился оказать помощь, они лишь фотографировали место аварии и пострадавшего.

Об этом рассказал врач Днепропетровского сосудистого центра Олег Сергеев на странице в Facebook.

"Пострадавший парень примерно 20 лет, который ехал на мотоцикле - после травмы лежал на животе, со сломанными ногами, оторванными пальцами, из-под шлема лужа крови. Меня поразило, что возле него стояло около 20 человек, куда-то звонили, фотографировали, а первую помощь никто не оказывал", - заявил он.

Также он рассказал, как попытался оказать помощь юноше и в толпе его не действий не поддержали.

"Когда подбежал и пытался помочь, то услышал – "не трогайте его. Он же мертвый". При первом осмотре - парень не дышал, лицо было синего цвета. Мы с ребятами перевернули его, сняли шлем, освободили дыхательные пути. Были готовы начать искусственное дыхание - но чудо, он сам задышал, лицо порозовело. Еще через 5 минут после этого подъехали скорая", - рассказывает он.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 1 августа в Киеве мужчина попал под автомобиль, когда перебегал дорогу в неположенном месте, от полученных травм он погиб.

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