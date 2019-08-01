В Киеве пешеход поплатился жизнью, перебегая дорогу: опубликовано видео

Ночью на 1 августа в Киеве мужчина попал под автомобиль, когда перебегал дорогу в неположенном месте, от полученных травм он погиб.

Видеозапись была опубликована в Facebook-сообществе "Киев Оперативный"

Администраторы поделились данными о погибшем, а также о месте и обстоятельствах аварии.

"34-летний мужчина пытался перебежать Братиславскую и попал под колеса Volkswagen, который двигался в крайней левой полосе. К сожалению, от полученных травм мужчина погиб на месте", - говорится в публикации.

Также на место ДТП прибыла следственная группа полиции, которая приступила к обследованию деталей происшествия.

"Детали этой смертельной ДТП устанавливают правоохранители", - добавили администраторы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Желтых Водах произошла смертельная авария, двое парней погибли. Авто пострадавших на скорости врезалось в дерево. Две пассажирки были доставлены в больницу Днепра, они находятся в тяжелом состоянии.