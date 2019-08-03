RU  UA  EN

суббота, 3 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 августа

04:41
19-летняя украинка рассказала, как поехала воевать на Донбасс: опубликовано видео
03:29
У индийского мальчика во рту обнаружили сотни зубов: опубликованы впечатляющие фото и видео
02:28
В сети одним фото показали всю суть путинской России
01:37
Под Житомиром подозреваемый в убийстве жены совершил "харакири": видео
00:25
Лукашенко подарили его железную копию: фото, видео и реакция сети

2 августа

23:57
Без премий и надбавок: названа президентская зарплата Зеленского
23:42
Путин подыграл Украине с ракетным договором: в России озвучили детали
23:42
"Динамо" подписало лидера соперника сборной Украины: опубликовано фото
23:30
Пообещал - плати: Зеленский и Богдан опять отличились в сети
22:42
Полиция задержала горе-мать, выбросившую годовалого ребенка: фото
22:17
Путин пошел на новую подлость против Украины: подробности
21:55
Появились скандальные подробности ДТП с детьми в Херсоне: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

19-летняя украинка рассказала, как поехала воевать на Донбасс: опубликовано видео

суббота, 03 августа 2019, 04:41
переглянути новину українською

В сети было опубликовано интервью с 19-летней девушкой Еленой, которая является военнослужащей ВСУ и защищает страну на позициях Операции Объединенных сил под Донецком.

Интервью с девушкой появилось на официальной странице Объединенных сил в Facebook.

Елена рассказала, почему решила связать жизнь с армией, и поделилась воспоминаниями о службе.

"Контракт с Вооруженными Силами Украины заключила в 2017-м. Сначала два с половиной месяца в учебном центре Десна. А потом попала в батальон. Вот уже в октябре будет два года. Первый раз, как попала сюда, было очень страшно, а потом привыкаешь. Чтобы вплотную подходили (противник – "Апостроф") - такого не было. А работать на расстоянии приходилось", - рассказывает Елена.

Также девушка рассказала о своей личной жизни, в частности о том, что ей удалось построить отношения прямо на фронте.

"Из гражданской жизни осталась одна подружка. Здесь связи, например, нет. Я могу месяц-два не общаться с ней, потому что не всегда получается, и она это понимает. Есть парень. И он - из моего подразделения", - говорит она.

Елена рассказала о своем отношении к людям, которые не служили Родине. По ее словам, ей трудно понять молодых людей, которые отказываются идти в армию.

"Каждый должен это сделать. Одно дело, когда по состоянию здоровья парень не может служить, а другое - если он просто "откосил". Да, для меня это очень важно. У меня из одноклассников, ребят никто не служил. Поэтому-то не очень воспринимаю этих людей", - добавила девушка.

Как сообщал "Апостроф", в июле 2019 на Донбассе погибли от боевых ранений более 10 воинов Вооруженных сил Украины. Самому младшему погибшему бойцу ВСУ было всего 19 лет.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Школы трещат по швам: как решить проблему переполненных классов

Лето еще вернется: синоптики рассказали о погоде на август

Президент никто: как советник Зеленского отчитал "Слуг народа", но просчитался

Медузы, жара и толпы людей: что происходит на пляжах популярных курортов Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: