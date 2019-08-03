19-летняя украинка рассказала, как поехала воевать на Донбасс: опубликовано видео

В сети было опубликовано интервью с 19-летней девушкой Еленой, которая является военнослужащей ВСУ и защищает страну на позициях Операции Объединенных сил под Донецком.

Интервью с девушкой появилось на официальной странице Объединенных сил в Facebook.

Елена рассказала, почему решила связать жизнь с армией, и поделилась воспоминаниями о службе.

"Контракт с Вооруженными Силами Украины заключила в 2017-м. Сначала два с половиной месяца в учебном центре Десна. А потом попала в батальон. Вот уже в октябре будет два года. Первый раз, как попала сюда, было очень страшно, а потом привыкаешь. Чтобы вплотную подходили (противник – "Апостроф") - такого не было. А работать на расстоянии приходилось", - рассказывает Елена.

Также девушка рассказала о своей личной жизни, в частности о том, что ей удалось построить отношения прямо на фронте.

"Из гражданской жизни осталась одна подружка. Здесь связи, например, нет. Я могу месяц-два не общаться с ней, потому что не всегда получается, и она это понимает. Есть парень. И он - из моего подразделения", - говорит она.

Елена рассказала о своем отношении к людям, которые не служили Родине. По ее словам, ей трудно понять молодых людей, которые отказываются идти в армию.

"Каждый должен это сделать. Одно дело, когда по состоянию здоровья парень не может служить, а другое - если он просто "откосил". Да, для меня это очень важно. У меня из одноклассников, ребят никто не служил. Поэтому-то не очень воспринимаю этих людей", - добавила девушка.

Как сообщал "Апостроф", в июле 2019 на Донбассе погибли от боевых ранений более 10 воинов Вооруженных сил Украины. Самому младшему погибшему бойцу ВСУ было всего 19 лет.