В Украину пришел грозовой циклон: карта непогоды

В субботу, 3 августа на территории Украины будет находиться грозовой циклон, который принесет дожди на западной и южной части страны.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, дожди с грозами пройдут в Крыму, Херсонской Николаевской и Одесской области на юге, и в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и других областях на западе. Температура воздуха здесь опустится в среднем до 20-23 градусов выше нуля, а на дождливом юге – 25-28 градусов.

В то же время на остальных территориях страны будет сухая и комфортная августовская погода – в среднем от 21 до 23 тепла, умеренный ветер и облачно.

К вечеру циклон может подобраться к центральной Украине и дожди пройдут в Черкасской и Кировоградской области, но в Киеве все еще будет сухо.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик рассказала о приходе мощного грозового циклона, который обеспечит осадки в Украине с грозой и градом вплоть до 6 августа.