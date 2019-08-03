​В Запорожье произошло жуткое смертельное ДТП с квадроциклом: опубликовано видео

В Запорожье квадроцикл столкнулся с автомобилем, вследствие чего один человек погиб, еще один находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает its_zp в Instagram, публикуя видео с места ДТП.

"За развилкой на Космосе квадроцикл столкнулся с Хюндаем. Ребят, помним, пдд написаны кровью", - подписаны кадры.

Свидетели трагических событий написали под видео, что водитель квадрацикла находится в реанимации в тяжелом состоянии, а его пассажир погиб.

"Я сейчас работаю в реанимации, куда привезли водителя квадроцикла, может у кого то есть контакты его родственников, он в операционной в тяжёлом состоянии".

"Пассажир квадроцикла погиб, водитель в тяжёлом состоянии в операционной, работают хирурги и травматологи", - пишет очевидец.

Как ранее сообщал "Апостроф", дети влиятельных бизнесменов устроили смертельное лобовое ДТП на квадроциклах.