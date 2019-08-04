​Стрельба в Кирилловке: появились видео конфликта и фото задержанных

В сети появилось видео с раненым мужчиной, который стал случайным пострадавшим во время разборок в одном из развлекательных заведений курортной Кирилловки.

Соответствующие кадры публикует Местное издание "Актуально".

Случайной жертвой потасовки стал постоялец одного из отелей, отдыхавший в Кирилловке с семьей – ему нанесли ножевое ранение в область груди. Он госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Его родственник, который пытался защитить пострадавшего, также получил ранения, но относительно легкие.

На видео можно увидеть, как в развлекательное заведение заходят нападавшие, позже за ними - пострадавшие. Спустя какое-то время, в объектив камер опять попадает один из отдыхающих, получивший ножевое ранение. Он, качаясь и держась за бок, выходит из кафе и почти сразу падает на землю. На этом видео поражает безразличие окружающих, которые проходят мимо лежачего человека.

По информации "24 канала", полиция задержала участников драки со стрельбой в Кирилловке. выяснилось, что мужчины приехали из Днепра и у них возник конфликт с другой группой отдыхающих.

Сообщается также, что житель одного из отелей, которого тяжело ранили стал случайной жертвой их разборок.

Как сообщал "Апостроф", журналисты выяснили, как может быть связана перестрелка в Кирилловке с убийством авторитета "Петрика".