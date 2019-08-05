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​Это ад: появилось жуткое видео нашествия медуз в Азовском море

понедельник, 05 августа 2019, 00:20
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На побережье Азовского моря настоящее нашествие медуз, отдыхающие просто не могут пробраться к воде, чтобы не наступить на "студенистые тушки".

Соответствующее видео публикует местный паблик onenewszp.

Так, тысячи мертвых медуз вместе с волнами выбросило на побережье Азовского моря на Арабатской косе. К воде подбираться практически никто не спешит – под медузами даже не видно песка, всё это месиво превратилось в одно жуткое "желе".

В последнее время из-за высокой солёности воды медузы буквально заполонили акваторию Азовского моря, испортив отдых многим аллергикам и детям.

Как сообщал "Апостроф", в курортных городках Запорожской области с побережья моря лопатами выносят медуз, нашествие которых в последнее время стало катастрофой для отдыхающих.

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