​Это ад: появилось жуткое видео нашествия медуз в Азовском море

На побережье Азовского моря настоящее нашествие медуз, отдыхающие просто не могут пробраться к воде, чтобы не наступить на "студенистые тушки".

Соответствующее видео публикует местный паблик onenewszp.

Так, тысячи мертвых медуз вместе с волнами выбросило на побережье Азовского моря на Арабатской косе. К воде подбираться практически никто не спешит – под медузами даже не видно песка, всё это месиво превратилось в одно жуткое "желе".

В последнее время из-за высокой солёности воды медузы буквально заполонили акваторию Азовского моря, испортив отдых многим аллергикам и детям.

Как сообщал "Апостроф", в курортных городках Запорожской области с побережья моря лопатами выносят медуз, нашествие которых в последнее время стало катастрофой для отдыхающих.