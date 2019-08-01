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В Азовском море начали массово гибнуть медузы: сеть встревожили фото и видео

четверг, 01 августа 2019, 18:14
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Интернет всколыхнула новость о массовой гибели медуз в Азовском море.

Об этом сообщает пользователь сети Богдана Чернявская в Facebook.

"Как вы понимаете это не нормально для Азовского моря. Такого никогда не было. Вероятными причинами всему этому есть строительство Керченского моста, выбросы, осолонение, глобальное потепление также имеет влияние... Помните, эту планету мы арендуем у своих детей. А пляж закрыт. Купаться опасно", - написала она, опубликовав фото и видео.

Также блогер RoksolanaToday&Крым25% подтвердила, что мертвых медуз наблюдают и в поселке Мысовое в Крыму, который расположен на берегу Азовского моря.

Другие пользователи также прокомментировали катастрофу.

Как сообщал "Апостроф", в курортных городках Запорожской области с побережья моря лопатами выносят медуз, нашествие которых в последнее время стало катастрофой для отдыхающих.

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