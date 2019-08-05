Компания Коломойского получит миллионы за полеты Зеленского

Авиакомпания "Роза Ветров", которую контролирует группа "Приват" известного украинского олигарха Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова, получит десятки миллионов за перевозку должностных лиц, в том числе президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Prozorro.

Стоит отметить, что авиакомпания получила контракт стоимостью 35,1 млн. гривен. Причем, она была единственным участником конкурса на аукционе по оказанию такого рода услуг. Срок поставки услуг - до 31 декабря 2019 года.

В сети тут же стали комментировать итоги аукциона, отмечая тот факт, что олигарх Игорь Коломойский не раз был замечен в связях с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщалось, ранее источник раскрыл детали мстительного плана Коломойского с приостановкой лицензии авиакомпании SkyUp Airlines.

Подробнее о скандале читайте в материале "Апострофа": Атака на SkyUp: большая игра с опасным сценарием для Украины.