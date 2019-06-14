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Никак не успокоится из-за "ПриватБанка": источник раскрыл детали мстительного плана Коломойского

пятница, 14 июня 2019, 09:49
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Скандал с приостановкой лицензии авиакомпании SkyUp Airlines дело рук известного украинского олигарха Игоря Коломойского, который таким образом решил отомстить за национализацию "ПриватБанка".

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Собеседник издания напомнил, что в 2012 году обанкротилась авиакомпания "Аэросвит", которая тогда принадлежала Коломойскому. Якобы, на авиакомпанию "положил глаз" кто-то из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича (по некоторым данным, его сын Александр - "Апостроф"). По словам источника, сегодня происходит что-то похожее, при этом цель Игоря Коломойского не только и не столько рынок авиаперевозок, сколько "ПриватБанк", который, как считает олигарх, был отнят у него незаконно.

"Не отдадите деньги (за "ПриватБанк") – я вам устрою историю круче, чем с "Аэросвитом". Мы сейчас остановим МАУ, а вам заместить ее на рынке реально нечем", - пояснил логику таких действий источник.

По его словам, не секрет, что в последнее время у МАУ серьезные финансовые проблемы, и решить их можно, в частности, путем устранения конкурентов, пусть и не самых крупных. Но это – программа-минимум. Программа-максимум - "решение вопросов с ПриватБанком".

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Атака на SkyUp: большая игра с опасным сценарием для Украины.

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