​На популярный украинский курорт обрушилась мощная пылевая буря: фото и видео

5 августа на Генический район (Херсонская область) налетел мощный ветер, пригнав с собой пылевую бурю.

Соответствующие фото и видео публикует издание "Новый визит".

Так, сильный северо-западный ветер со шквалами и лишь кратковременные периодические осадки привели к тому, что Геническ накрыло пылевой бурей.

Из-за облаков пыли, которые поднялись с полей, ухудшилась видимость на некоторых участках дорог района.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали новые фото потопа в Одессе после ливня, который обрушился на город в субботу, 3 августа.

Ранее сообщалось, что Одесскую область накрыла мощная непогода: некоторые улицы затопило из-за обильных ливней, а за городом пронесся смерч, который сняли фермеры, работающие на полях.