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Похолодание и дожди: синоптики уточнили прогноз по Украине

понедельник, 05 августа 2019, 06:25
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В понедельник, 5 августа, на большей части Украины пройдут дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, дожди днем ожидаются в Черновцах, Тернополе, Львове, Хмельницком, Ужгороде. Температура воздуха ожидается +21…+24. А ночью - +10…+13. Также дожди ожидаются в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, а также в Крыму.

На всей остальной территории Украины будет пасмурно, но без осадков, днем температура воздуха +20…+23, а ночью - +10…+13. В Киеве будет аналогичная погода. Здесь осадков также не предвидится.

Как сообщалось, 3 августа Одесскую область накрыла мощная непогода: некоторые улицы затопило из-за обильных ливней, а за городом пронесся смерч.

Подробнее о погоде, читайте в материале "Апострофа": Лето еще вернется: синоптики рассказали о погоде на август.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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