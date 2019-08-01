Лето еще вернется: синоптики рассказали о погоде на август

Первые два месяца лета оказались разительно непохожими друг на друга: на смену жаркому июню и температуре воздуха выше +30 градусов пришел нестабильный июль с дождями, грозами и температурными качелями. Каким ожидается последний месяц лета и что украинцам обещают синоптики, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, в первые дни последнего месяца лета - с 1 по 4 августа - ожидаются умеренные летние температуры. В центре, на севере, востоке и западе страны днем ожидается от 22 до 25 градусов тепла, а ночью температура воздуха упадет до 12-14 градусов с отметкой "плюс". А вот на юге дебют августа будет более теплый: от 26 до 28 градусов тепла днем и около 18-20 с отметкой "плюс" столбики термометров покажут в ночное время суток.

Кроме того, в начале августа синоптики прогнозируют дожди с грозами. Так, 1 августа, осадки ожидаются только на территории Западной Украины, в пятницу, 2 августа, зона осадков распространится на север страны, а на выходных, 3 и 4 августа дожди будут заливать всю территорию Украины.

Как отмечают в Укргидрометцентре, типичная среднемесячная температура августа в Украине составляет 17-20 градусов тепла, на юге 21-23 с отметкой "плюс", а в горных районах страны - от 11 до 16 градусов тепла. Однако август 2019 будет не совсем типичным. Так, среднемесячная температура последнего месяца лета установится на уровне +19-24, а в горных районах будет +16-18, что на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.

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По словам народного синоптика Леонида Горбаня, первая декада августа ожидается достаточно жаркой: температура воздуха будет в пределах 30-35 градусов тепла. Все изменится после 10 августа. Именно после этой даты, как уверяет Горбань, температура воздуха начнет падать. Правда, на юге жара продержится ровно до средины месяца.

"Бывают годы, когда август становится более жарким, чем июль, но в этом году будет наоборот. После 10 августа температура резко упадет, и дневные показатели будут держаться на уровне 24-26 градусов тепла до конца месяца", - заверил "Апостроф" Леонид Горбань.

Обильных осадков в августе Горбань не прогнозирует.

"Осадки ожидаются 2-3, а также 8 августа. Но это будут кратковременные дожди с юга", - подчеркнул Леонид Горбань.

А вот народный синоптик Владимир Деркач дал "Апострофу" противоположный прогноз. По его словам, в начале августа высоких температур в Украине ожидать не стоит, но ближе к средине месяца будет около 30 градусов с отметкой "плюс" и даже больше.

"В августе еще вернется жаркое лето. Первая декада месяца будет прохладная, а после придет настоящее лето и жара до 30 градусов тепла и даже выше. Пик высоких температур ожидается во второй декаде августа. И только в последних числах лета в страну придет прохлада: еще не осенняя, но температуры упадут до 20 градусов тепла", - подытожил Деркач.