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Появились подробности биографии нового командующего ООС на Донбассе

понедельник, 05 августа 2019, 23:34
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Новый командующий Операции Объединенных сил на Донбассе, Владимир Кравченко, который был назначен 5 августа вместо Александра Сырского – личность непубличная.

Из открытых источников о нем можно узнать, что Кравченко ранее служил начальником оперативного командования "Север", которое расположено в Чернигове. На эту должность его назначили в 2017 году. До этого он был заместителем начальника штаба ОК "Север".

Звание генерала Кравченко присвоили в декабре 2014 года указом Петра Порошенко.

О непубличности нового командующего говорит то, что у него нет собственных страниц в социальных сетях, а также страницы в Википедии, в отличие от всех его предшественников на этой должности.

Назначен Кравченко, опять таки, в отличие от своих предшественников, был простым указом, без официального представления президентом и поездки на Донбасс с пресс-конференцией.

Из декларации нового командующего ООС можно узнать, что его супруга, Любовь Васильевна, работает в той же воинской части. В 2018 году она приобрела 72-метровую квартиру в Чернигове, а ее муж за год до этого - около гектара земли в селе Вознесенское, в той же области.

Живут супруги Кравченко в основном на зарплату, имеют кредитный долг в различных банках общим размером около 300 тысяч гривен.

Генерал-лейтенант задекларировал представительский "Мерседес" 1998 года выпуска.

У Владимира Кравченко двое сыновей - Игорь и Александр.

Напомним, как сообщал "Апостроф", предшественник Кравченко, Александр Сырский был назначен командующим ООС 6 мая 2019 года.

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