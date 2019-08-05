В Днепре заметили плывущих оленей: сеть впечатлило видео

В Запорожье, возле острова Хортица, удалось снять на камеру двух оленей, которые переплывали Днепр.
Соответствующее видео было опубликовано на странице в Instagram "Это Запорожье".
Животные плыли по реке рядом с пляжем профилактория Запорожского Национального университета на Хортице. Добравшись до берега, оба оленя поспешили убежать в заросли.
В комментариях пользователи шутят по поводу пересечения Днепра вплавь.
"Когда увидели проект реконструкции Музея казачества, а мосты еще не построили", "Это обычная ситуация в городе Днепр, когда ты живешь на левом, а работаешь в центре", "Когда скидки в Эпицентре", – пишут комментаторы.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 1 июля, в Киеве, в районе жилмассива Виноградарь, местные жители сняли на камеру лосенка.