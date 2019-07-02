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В киевском озере сняли на видео редкое животное

вторник, 02 июля 2019, 15:53
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В понедельник, 1 июля, в Киеве, в районе жилмассива Виноградарь, местные жители сняли на камеру лосенка.

Соответствующее видео было опубликовано в Facebook.

Лосенка заметили купающимся в озере, в районе проспекта Правды, улицы Гонгадзе и Газопроводной, недалеко от леса.

Очевидцы, которые пришли к озеру, чтобы заняться утренним фитнесом, успели заснять купание малыша на видео. Однако, как только животное заметило людей, сразу же выбежало из воды и скрылось в кустах.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 31 мая утром на Южном мосту в Киеве произошло необычное ДТП: автомобиль Mercedes насмерть сбил лося. В результате аварии на мосту и подъездах к нему образовалась огромная пробка.

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