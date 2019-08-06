Боевики ЛНР отметились наглой выходкой на Донбассе: видео и реакция сети

Боевики так называемой ЛНР устроили дерзкую провокацию: они пересекли линию разграничения и заявили права на город Счастье (Луганская область), который якобы должен находиться под их контролем.

Об этом сообщает 5 канал, публикуя видео с места инцидента.

На кадрах можно увидеть, как пособники террористов Владислав Дейнего и Ольга Копцева в хамской манере попытались убедить главу администрации Станично-Луганского района Юрия Золкина в том, что не обязаны держаться территории, очерченной линией разграничения.

"Согласно Минским договоренностям, Станица и Счастье наши", - заявил Дейнего. Но журналисты его тут же осадили, напомнив, что линия разграничения по договоренностям проходит по середине реки Северский Донец.

В сети тут же стали комментировать дерзкую выходку боевиков.

Как сообщал "Апостроф", ранее волонтер показал фото разведчиков ЛНР в Станице Луганской.