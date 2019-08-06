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Готовятся к захвату моста: волонтер показал фото разведчиков ЛНР в Станице Луганской

вторник, 06 августа 2019, 15:00
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Боевики так называемой ЛНР не убрали свой блокпост и не выполняют часть Минских соглашений по разведению сил в Станице Луганской.

Об этом сообщает волонтер Роман Бурко на своей странице в Facebook.

"Украинская сторона отошла, а террористы так называемой ЛНР продолжают находиться на блокпосту у моста, хотя он должен был быть демонтирован. На блокпосту постоянно подстерегают террористы, завязав себе синие ленты, маскирующиеся под СЦКК (Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины - ред)", - написал волонтер.

Также он пояснил, что боевики переодеваются в гражданскую одежду, чтобы проводить разведку со стороны подконтрольной территории Украины. Они прячутся под видом волонтеров, отправляя в разведку защитников "русского мира".

"Также на эту сторону моста нелегально забегают российские журналисты - граждане РФ, не проходя ни одного украинского паспортного контроля оказываются уже по эту сторону моста на подконтрольной Украине территории. Это грубо нарушает украинское законодательство. Тихим сапом линию разграничения прощупывают и протискаются вглубь украинской территории, и все выглядит так, что скоро мост и плацдарм за ним будет уже контролироваться боевиками, поэтому они и не убирают свой блокпост", - подчеркнул Бурко.

Он отметил, что СЦКК был создан в сентябре 2014 года Украиной и Российской Федерацией, которые назначили по одному представителю для управления Центром. В его состав вошли офицеры ВСУ и РФ, которые были размещены в определенных секторах Луганской и Донецкой областей. В декабря 2017 года офицеры ВС РФ были выведены из состава СЦКК и выехали с подконтрольной Украине территории.

"Поэтому никакого СЦКК со стороны боевиков на самом деле нет и это маскировка террористов, они надевают такие повязки незаконно", - подытожил волонтер.

Как сообщал "Апостроф", известный пропагандист, ведущий канала "Россия 1" Евгений Попов посетил район Станицы Луганской, где в рамках разведения сил проводился демонтаж бетонных укреплений.

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