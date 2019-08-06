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Украинский летчик совершил смелый поступок при ЧП с самолетом: фото парня и детали катастрофы

вторник, 06 августа 2019, 16:26
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Фото: АрмияInform

Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, Алексей Биченко совершил героический поступок, когда отвел свой самолет от жилых домов, когда у него остановился двигатель.

Об этом сообщает Думская.

Так, ЧП произошло в пятницу, 2 июля. Ситуация, в которой оказался Алексей, может ввести в ступор даже опытного пилота: остановки двигателя в полете крайне редки, а опыта у молодого курсанта нет. Но Алексей не растерялся и, несмотря на высоту в 2000 метров, и скорость в 450 км в час, сделал несколько попыток запуска двигателя, которые оказались безуспешными.

Руководитель полетов отдал приказ катапультироваться, но Алексей медлил. Вокруг были небольшие поселки, и он не хотел, чтобы неуправляемая машина "встретилась" с жилыми строениями. Снизившись до 400 метров, он направил самолет в направлении недавно убранного пшеничного поля и только после этого рванул из-под себя ручки катапульты.

Вскоре Алексей приземлился на убранное поле, а машина упала в нескольких сотнях метров от него. Даже после катапультирования курсант не потерял самообладания и сделал все по инструкции – доложил о том, что все в порядке, разложил парашют как ориентир и стал ждать спасателей.

На данный момент по факту ЧП проводится расследование. Официальных результатов расследования комиссии пока нет, но специалисты утверждают, что двигатель остановился по не зависящим от производителя и эксплуатанта причинам. Тем не менее, в инструкцию по эксплуатации будут внесены некоторые изменения, в будущем исключающие подобные инциденты.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский футболист совершил героический поступок во время матча в Европе.

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