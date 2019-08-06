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Зеленский отреагировал на гибель украинских военных на Донбассе

вторник, 06 августа 2019, 18:24
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельный обстрел украинских военных боевиками на Донбассе, в результате которого погибли четверо бойцов Вооруженных сил (ВСУ).

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

"Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет", - отметил Зеленский.

Глава государства призвал лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата – президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента России Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.

"Мои искренние соболезнования семьям погибших героев. Мы не прекратим работать над окончанием боевых действий и не оставим без ответа ни одну атаку на наших военных", - подчеркнул президент.

Как сообщал "Апостроф", четверо украинских бойцов морской пехоты, о смерти которых стало известно во вторник, 6 августа, погибли на Донбассе, под Павлополем, от прямого попадания российского снаряда.

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