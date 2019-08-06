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Прямое попадание: стали известны жуткие детали гибели украинских морпехов на Донбассе

вторник, 06 августа 2019, 18:09
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Четверо украинских бойцов морской пехоты, о смерти которых стало известно во вторник, 6 августа, погибли на Донбассе, под Павлополем, от прямого попадания российского снаряда.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Сегодня (6 августа, - прим. ред.) в 11.00 четверо воинов 36-й бригады морской пехоты погибли под Павлополем от прямого попадания российского снаряда - минометной мины калибра 82 мм, накрученной на реактивный двигатель гранаты ПГ-7 вместо штатной боеголовки", - написал он.

Напомним, изначально сообщалось, что бойцы погибли после того, как боевики открыли по ним огонь из ручного противотанкового гранатомета. В момент смертельного ЧП военнослужащие занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта.

Как сообщалось, ранее бойцы ВСУ показали фото мощных ударов по врагу на Донбассе.

Подробнее о перспективах мира на Донбассе, читайте в материале "Апострофа": Россия поглотит Украину к 2042 году при одном условии – Алексей Арестович.

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