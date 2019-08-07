Где в Украине будет самая свежая и жаркая погода: актуальный прогноз

В среду, 7 августа, в Украине будет жаркая погода, которая и дальше продержится во многих регионах.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По прогнозам, в большинстве областей температура воздуха подскочит до +25...+30 градусов за Цельсием. Свежее всего будет на востоке страны - 24-26 градусов тепла.

В среду также обещают кратковременные дожди с грозами локально на западе и севере Украины. В центральных областях, на юге и востоке будет сухо и солнечно.

В Киеве 7 августа в течении дня ожидается +26...+28 градусов. Дождь и гроза в столице также вероятны.

"В четверг в большинстве областей Украины жара усилится, а вот на Западе немного ослабнет", - написала Диденко.

Как сообщал "Апостроф", появилось видео, как ливень, который продолжался сутки, затопил окопы и траншеи на передовой ООС.