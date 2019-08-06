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Почти идеальная погода: синоптики порадовали прогнозом на неделю

Прогноз погоды на 6 - 11 августа

Артур Гор вторник, 6 августа 2019, 09:39
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Прогноз погоды на 6 - 11 августа Фото: 24news.com.ua

Начало августа в Украине выдалось нетипично прохладным и дождливым. Правда, синоптики уверяют, что окончательно прощаться с летними температурами украинцам не стоит, и в страну еще вернется жара и ясные дни. Какой будет погода в ближайшую неделю, узнавал "Апостроф".

По данным Укргидрометцентра, во вторник, 6 августа, на территории Западной Украины ожидаются дожди в сопровождении гроз. В остальных регионах сухо и без осадков.

Несмотря на осадки, в этот день теплее всего будет как раз на западе страны и в южных областях. Температура воздуха днем поднимется до 24-27 градусов с отметкой "плюс", а ночью опустится до +11-15.

На севере, в центре и востоке на пару градусов будет прохладнее: днем столбики термометров покажут +23-25, а ночью упадут до 9-12 тепла.

В среду, 7 августа, осадки продолжат заливать запад страны, а также зацепят Киевскую и Черниговскую области. В остальных регионах синоптики прогнозируют облачную, но сухую погоду.

А вот температура воздуха начнет расти. На западе, юге и в центре Украины днем стоит ожидать от 27 до 30 градусов тепла, а после захода солнца столбики термометров покажут от 12 до 15 градусов с отметкой "плюс" (в Одесской области будет +17-19).

В северных и восточных регионах будет немного прохладнее: от 25 до 28 тепла днем и около +10 в ночное время суток.

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В четверг, 8 августа, температурная картина не изменится, а осадки ожидаются на западе и севере Украины.

В последний рабочий день недели, пятницу, 9 августа, немного похолодает на территории Западной Украины. Днем ожидается +24-26, а после захода солнца будет около 15 градусов с отметкой "плюс". На Закарпатье синоптики прогнозируют более высокие температуры: +26-28 днем и +15-17 ночью.

Прогноз погоды на 6 августа
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Прогноз погоды на 7 августа
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Прогноз погоды на 8 августа
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Прогноз погоды на 9 августа
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Прогноз погоды на 10 августа
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На юге Украины сохранится жара: 28-30 градусов тепла столбики термометров покажут в дневное время суток, а ночью температура опустится до 17-19 градусов с отметкой "плюс".

В центре и на востоке Украины дневные показатели температур установятся в пределах +26-28, а ночью будет прохладнее: 15-17 тепла.

На севере днем синоптики прогнозируют от 24 до 26 тепла, а после захода солнца все те же +15-17. Осадки в пятницу продолжат заливать запад страны, а также распространятся на север и центр Украины. На юге и востоке в этот день ожидается ясная погода.

В субботу, 10 августа, температурная картина останется неизменной, только ситуация с осадками поменяется: в большинстве регионов страны будет облачно, но сухо, и только на западе синоптики прогнозируют дожди.

В воскресенье, 11 августа, на западе Украины вновь поднимется температура воздуха до 28-29 градусов тепла, а на Закарпатье и до +30. Такие же показатели температур будут и на юге. А вот на востоке, севере и в центре немного прохладнее: от 26 до 28 градусов с отметкой "плюс". Осадки в этот день ожидаются на востоке и западе Украины.

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