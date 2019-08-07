На курорте Кирилловка туристы придумали жестокое развлечение: опубликованы фото и видео

На пляжном курорте Кирилловка в Запорожской области отдельные отдыхающие придумали для себя развлечение – вылавливать медуз из воды и выбрасывать на берег, от этого корнероты умирают.

Об этом сообщило издание "РИА Мелитополь" со ссылкой на свидетельства очевидцев с пляжей Кирилловки.

Так, туристы уже совсем перестали бояться медуз и привыкли к тому, что их тут множество. Некоторые дети на пляже принялись закапывать их в песок или использовать их трупы как строительный материал для песочных замков. При этом большинство туристов абсолютно никак не реагирует на медуз.

Местные экологи, которые наблюдают за Азовским морем, официально заявили относительно происходящего, что никакой экологической катастрофы нет, появление медуз связано с повышением солености моря в полтора раза. По их словам, в следующем году ситуация может не повториться, поскольку изменение химсостава моря - это циклический процесс. Периодически в истории СССР в Азовском море вылавливали излишек медуз и скармливали скоту, использовали как удобрение и составляющую стройматериалов.

Как сообщал "Апостроф", 5 августа из-за сильного ветра и шторма на курорте Кирилловка, Запорожской области, море возле пляжей сильно обмелело. Шторм ненадолго отогнал от берегов Кирилловки медуз, на которых ранее жаловались отдыхающие.