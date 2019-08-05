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Где море? Украинцев удивила аномалия после шторма в Кирилловке, видео

понедельник, 05 августа 2019, 22:34
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Из-за сильного ветра и шторма на популярном курорте Кирилловка, Запорожской области, море возле пляжей сильно обмелело.

Об этом сообщают "Факты".

Как отмечается, шторм отогнал от берегов Кирилловки медуз, на которых ранее жаловались отдыхающие, однако мелкое море также стало проблемой для курортников.

В частности, у берега Федотовой косы стало очень мелко, поэтому нужную для плавания глубину отдыхающим приходится искать за сотню метров от берега.

В сети появилось новое видео из Кирилловки, датированное 5 августа.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 4 августа на курортный поселок Кирилловка Запорожской области обрушилась мощная непогода: регион накрыл шторм с ливнем, грозой и шквальным ветром.

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