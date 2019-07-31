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Медузы, жара и толпы людей: что происходит на пляжах популярных курортов Украины

Куда стоит поехать на море в Украине

Дмитрий Иванческул среда, 31 июля 2019, 16:08
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Куда стоит поехать на море в Украине

Пока значительная часть Украины готовилась к избирательным баталиям на досрочных выборах в Верховную Раду, а после спорила о результатах, незаметно пролетели два месяца лета, которые аполитичные украинцы успели провести с пользой, понежившись на теплых курортах "местного разлива".

Благо, погода в Украине, за исключением короткого периода, своей жарой вполне способствовала приятному отдыху на берегу моря.

"Апостроф" рассказывает, как под конец июля обстоят дела на популярных курортах Украины, а также "заглядывает" в оккупированный Россией Крым.

Самый большой ажиотаж новостей наблюдается из курортного поселка Кирилловка в Запорожской области.

В частности, на этой неделе сеть шокировало видео с берегов Азовского моря, где фраза "яблоку негде упасть" даже слишком мягко описывала ситуацию. Людей на пляже буквально – тьма. Не верите, посмотрите сами.

Автор ролика заметила, что отдыхающим приходится буквально касаться тел друг друга, чтобы разместиться на пляже, поскольку на берегу находятся сотни людей.

Помимо моря в Кирилловке, судя по всему, неплохо работает и система развлечений. Видео вечерней прогулки впечатляет количеством отдыхающих. Все радостно, все довольны. Как и надо.

Правда не обходится и без минусов. Помимо туристов, пляжи Азовского моря заполонили традиционные медузы. В этом году их количество зашкаливает и объясняется повышением солености моря. Есть мнение, что далее ситуация даже ухудшится.

Тем временем желеобразных "оккупантов" из моря выносят лопатами.

Помимо медуз в Кирилловке также зафиксировали всплеск отравлений. С 20 июля зафиксировано 275 случаев.

Неплохо обстоят дела с туристами и в Бердянске. Там местный самородок уже прослыл королем пляжной рекламы. Ну а что, и "овцы целы и волки сыты".

Правда, в истории с Бердянском есть и другая сторона медали. Часть пляжей города фактически превратилась в грязное болото. Туристы недовольны. Местные же честно рассказывают, где лучше не плавать.

Впрочем, и это не беда. В сети показали чистейший и почти пустой пляж на Бердянской косе, который имеет только один минус – резкое увеличение глубины моря.

В Одессе, после июньского мини-ЧП с позеленевшим морем, ситуация стабилизировалась. Туристы не испугались, а двойной визит президента Украины Владимира Зеленского еще больше подогрел интерес украинцев к популярному курорту.

Есть, правда, и другое мнение по Одессе: холодно, людно, грязно. Но от этого количество туристов не уменьшается. Как говорится, каждому свое.

Тем временем оккупанты в Крыму, похоже, так и не поняли, что летний сезон уже не то, что начался, но идет к финалу.

Так, пока в России отчитываются о "миллионных" туристах, в сети показывают пляжи, на которых нет почти никого.

Но оккупанты придумали хитрый способ показать наплыв туристов на фото. Закрываете два пляжа, а потом фотографируете третий. Профит! Однако в сети хитрость быстро раскусили.

Отличились оккупанты и в Ялте, где огромная стройка просто перекрыла все возможные подходы к морю. Люди в сети жалуются, хотя за годы оккупации должны бы уже привыкнуть к постоянным новым заборам. Это у оккупантов такая народная забава.

Хорошо туристам и в оккупированном Гурзуфе. Их там настолько мало, что местные предприниматели должны бы их на руках носить.

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