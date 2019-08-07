По следам Порошенко: названа одна из главных целей встречи Зеленского со Вселенским патриархом

Действующий президент Украины Владимир Зеленский будет действовать по стратегии своего предшественника Петра Порошенко в церковных делах.

Такую точку зрения в комментарии "Апострофу" выразила религиовед Людмила Филипович.

"Я думаю, что Зеленский хочет подтвердить предыдущую стратегию экс-президента, пусть не явно, но обозначить, что Украина находится в поле влияния именно Константинопольского. Это свидетельствует о том, что несмотря на все опасения, которые были относительно пророссийской ориентации команды Зеленского, президент продолжает ранее избранную стратегию, так как понимает опасность изменения курса", - считает она.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Дела церковные: о чем Зеленский будет говорить с Варфоломеем.