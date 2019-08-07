Дела церковные: о чем Зеленский будет говорить с Варфоломеем

В среду, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский отправится с официальным визитом в Турцию. Кроме переговоров в Анкаре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, у Зеленского запланирована встреча с Вселенским патриархом Варфоломеем I. На фоне кризиса в украинском православии, который обострился после попыток восстановления УПЦ (КП) почетным патриархом Филаретом, диалог украинского президента и Вселенского патриарха обещает быть интересным. Чего ждать от этой встречи, разбирался "Апостроф".

Стратегия визита

Стоит отметить, что ни во время своей предвыборной кампании, ни в течение президентской каденции Владимир Зеленский публично не поддерживал какую-либо из православных церквей Украины. Например, после своей победы на выборах, президент встречался как с представителями УПЦ (МП), так и ПЦУ, и даже инициировал запись обращения всех духовных лидеров Украины к народу. Правда, предстоятель ПЦУ в этом ролике не снимался (как сообщали СМИ, по причине несогласия с текстом обращения), но это уже совсем другая история.

Поворотным моментом должен был стать День крещения Руси. Две самые многочисленные православные конфессии в Украине - УПЦ (МП) и ПЦУ - запланировали крестные шествия от Владимирской горки в Киеве на 27 и 28 июля соответственно. Зеленский не пришел никуда, ограничившись лишь заявлением в своем Twitter.

"Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев", - отметил президент.

При таком дистанцировании от каждой из церквей, да и вообще от украинского религиозного вопроса в целом, в Турции Зеленский все же решил встретиться с Вселенским патриархом, хотя, наверное, мог бы обойтись и без этого визита. В таком случае, почему новый президент все же решил обсудить с Варфоломеем церковные вопросы?

По словам экспертов, опрошенных "Апострофом", на стратегическом уровне у этой встречи несколько целей.

"Я думаю, что Зеленский хочет подтвердить предыдущую стратегию экс-президента, пусть не явно, но обозначить, что Украина находится в поле влияния именно Константинопольского, - поясняет "Апострофу" религиовед Людмила Филипович. – Это свидетельствует о том, что несмотря на все опасения, которые были относительно пророссийской ориентации команды Зеленского, президент продолжает ранее избранную стратегию, так как понимает опасность изменения курса".

"Это важный визит вежливости, потому как роль патриарха Варфоломея в становлении украинской церкви переоценить сложно, - добавляет "Апострофу" религиовед Игорь Козловский. - Остаются вопросы, связанные с процессом объединения православного сообщества, обострением отношений Вселенского патриарха и московского православия на территории Украины, понимание того, в каком направлении будет развиваться ПЦУ. Да, государство не может вмешиваться в эти процессы, но оно должно их понимать".

"Системные и последовательные отношения с Фанаром зародились еще при президенте Кучме, на высокий уровень они вышли во времена каденции Ющенко и достигли апогея реализации многих планов во времена Порошенко. Поэтому абсолютно логично, что это исторический период требует продолжения. Поэтому и Фанар, и новый президент заинтересованы в сотрудничестве", - резюмировал глава департамента Минкульта по делам религий и национальностей Андрей Юраш, комментируя ситуацию "Апострофу".

Кроме того, в ситуации, когда религиозный вопрос, в любой момент может стать катализатором напряженности в обществе, Зеленский просто не может его игнорировать, ограничиваясь общими словами о диалоге и объединении.

"Зеленский просто не может игнорировать религиозный вопрос, ограничиваясь общими словами о диалоге и объединении" Фото: UNIAN

"С одной стороны, хорошо, что президент дистанцируется от религиозных вопросов, как и предусматривает Конституция, но с другой стороны, президент соседнего государства от этих вопросов не отстраняется и контролирует их", - говорит "Апострофу" глава парламентского подкомитета по вопросам государственной политики в сфере свободы совести и религиозных организаций Виктор Еленский.

Кризис в ПЦУ

Что же касается тактики и конкретных вопросов, которые могут обсуждаться на Фанаре, эксперты называют несколько главных тем.

"Не секрет, что создание ПЦУ и получение томоса об автокефалии, участие Вселенского патриарха в создании ПЦУ – продукт как явных, так и теневых договоренностей. А президент Украины должен знать о них, чтобы потом не было сюрпризов в отношениях уже со светскими властями Турции в будущем, – поясняет "Апострофу" аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич. – Турция превращается в региональную супердержаву, влияние которой распространяется на Болгарию, Румынию. Разрешение Варфоломеем на церковно-политическую комбинацию с ПЦУ было получено от Эрдогана в контексте общей турецкой политики. Власти Турции понимают, что в православных государствах, сокращая влияние РПЦ, они создают лучшие условия для себя. Но при этом по многим вопросам Турция идет на близкий контакт с РФ".

"В Украине действует ставропигия Вселенского патриарха – Андреевская церковь. Там сейчас завершаются реставрационные процессы, и скоро будет налажена регулярная литургическая жизнь с ежедневными или еженедельными служениями. Соответственно, есть целый комплекс вопросов, которые в рабочем порядке должны обсуждаться", - добавляет Андрей Юраш.

К практическим вопросам можно отнести и намеки на кризис внутри самой ПЦУ. Напомним, что почетный патриарх Филарет заявил о возобновлении деятельности УПЦ (КП) и даже провел в июне свой Собор.

"Почетный патриарх Филарет заявил о возобновлении деятельности УПЦ (КП) и даже провел в июне свой Собор" Фото: UNIAN

"Кроме того, появилось много спекуляций и обвинений со стороны тех, кто был оппонентом получения томоса, поэтому обсудить эти псевдоаргументы две стороны также заинтересованы", - уверяет Юраш.

Что же касается вопросов объединения православных в Украине, то эта проблема также может стать предметом обсуждения между президентом и Вселенским патриархом.

"Наверняка, будут затронуты проблемы объединения православных в Украине, хотя достичь этого непросто, – добавляет Филипович.

Впрочем, по словам Андрея Юраша, на Фанаре отчетливо понимают неоднородность православного сообщества в Украине и разделение его на две ветви, но воспринимают это не как острую проблему, а как объективную реальность, а значит, дальше протокольных упоминаний эта тема не получит развития на встрече.

"Первая православная тенденция, которая хочет своих оригинальных, самостоятельных черт, вторая – понимание того, что развитие части православной церкви невозможно без связи с Москвой. Это не просто формальное, это мировоззренческое разделение. Это понял Константинополь и пошел на признание поместной украинской православной традиции. Даже во многих решениях Синода сказано, что признается поместная украинская традиция, но не оспаривается существование другой – подчиненной Московскому патриархату. Это реалии жизни", – резюмировал Юраш.

В целом же, ни один из экспертов, опрошенных "Апострофом", так до конца и не смог объяснить логику действий президента и целесообразность данного визита. Поэтому какие все же вопросы намерен там решить Зеленский, вероятней всего, мы узнаем уже по итогу визита, а пока что можно констатировать тот факт, что политика президента Зеленского все больше становится похожей на политику президента Порошенко. Вот только эффективней ли она в таком исполнении?