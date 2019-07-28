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ПЦУ провела первый крестный ход в День крещения Руси: яркие фото и видео

воскресенье, 28 июля 2019, 14:40
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В воскресенье, 28 июля, Православная церковь Украины провела свой первый крестный ход ко Дню Крещения Киевской Руси.

Об этом сообщает "24 канал".

Возглавил все праздничные мероприятия предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний. Они начались с литургии на территории Софии Киевской. Чтобы поучаствовать в мероприятии в центр столицы прибыли около 15 тысячи верующих из разных уголков страны.

"Сегодня мы, как и многие поколения перед нами, пользуемся плодами дел святого Владимира, возможно, даже должным образом не задумываясь над тем, какую роль сыграл этот святой в жизни нашего народа, а значит – каждого из нас. 1031 год назад мы духовно объединились в православной вере. Сегодня же радостно празднуем в единой семье поместной Православной Церкви Украины", - сказал митрополит Епифаний после святой литургии.

Также праздничные мероприятия по случаю крещения Руси посетил бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Украина вернула себе великое наследие Владимира Великого, крестителя Киевской Руси-Украины. И никто не заставит нас от него отречься", – подчеркнул он.

После службы верующие вместе со священниками начали крестный ход от Софии Киевской через Владимирский проезд, Михайловскую площадь, улицу Трехсвятительскую в парк "Владимирская горка".

Там возле памятника равноапостольному князю Владимиру прошел молебен к 1031-летию со Дня крещения Киевской Руси.

Напомним, порядок и безопасность присутствующих контролируют правоохранители, которые несут службу в усиленном режиме.

Свои поздравления по случаю праздника передал украинской церкви Вселенский патриарх Варфоломей.

"С Константинопольской церкви, которая родила и возродила весь украинский народ и его квинтэссенцию – церковное сознание, находясь в нескольких метрах от того места, где крестилась святая княгиня Ольга, с необычайной честью и радостью шлем патриархальные благословения и наши пожелания всем божьем народу", – говорится в обращении, которое зачитал глава делегации Константинопольского патриархата в Украине митрополит Галльский Эммануил.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в День крещения Руси в центре ограничили движение транспорта.

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Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

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