Только месть: отец морпеха жестко обратился к Зеленскому

В сети огромную популярность приобрело открытое "письмо отца морпеха", адресованное президенту Владимиру Зеленскому в связи с гибелью четырех морских пехотинцев на Донбассе.

Автором письма является писатель и бывший военнослужащий ВСУ Эдуард Литвиненко с позывным "Don".

Литвиненко резко осуждает Зеленского за его риторику о прекращении огня на Донбассе и призывает мстить за морпехов.

"А теперь, действуй, Верховный! Четверо погибших! В раз! Погибших на фоне ваших слов о "прекратить стрелять", "поговорим о русском языке Донбасу", "снимем блокаду", "Путин - охеренный мужик" (слова твоего дружбана Шефира). Ты дошел до края, Верховный!", – говорится в "письме".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", пресс-служба Военно-морских сил ВСУ раскрыла имена морских пехотинцев, погибших в результате обстрела боевиков 6 августа на Донбассе.