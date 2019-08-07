Украинский карикатурист метко изобразил антипутинские протесты в России

В сети продолжают активно обсуждать массовые митинги против президента России Владимира Путина, которые прошли в российской столице.

Так, очередную карикатуру на эту тему опубликовал в социальной сети художник Андрей Петренко.

На его работе изображен сотрудник правоохранительных органов с дубинкой и с щитом, в голову которому бросили бумажный стакан с напитком. При этом автор карикатуры иронизировал, что удар от стаканчика был такой силы, что из головы полицейского пошла кровь.

Как сообщал "Апостроф", ранее во время массовых протестов в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, обнаружили "украинский след", якобы на митинг прибыли ветераны АТО из Украины.