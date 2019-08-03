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Количество задержанных растет: новые данные и фото массовых протестов в Москве

суббота, 03 августа 2019, 23:32
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В результате массовых протестов в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, задержали уже 828 человек.

Об этом сообщается в Telegram-канале ОВД-Инфо.

При этом, по данным МВД, на акции задержали 600 человек. Всего же в ней, по данным ведомства, приняли участие 1500 человек. Хотя в действительности на акцию вышло гораздо больше людей.

Избитыми сотрудниками полиции оказались 18 человек, задержанных журналистов - 14 человек. Всех задержанных обвиняют в нарушении правил участия в акции и в неповиновении требованиям сотрудника полиции. Всем задержанным грозят обязательные работы на срок до 40 часов, а также арест до пятнадцати суток. А вот сколько человек останутся в отделах полиции, пока неизвестно.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы фото и видео акции оппозиции в Москве.

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