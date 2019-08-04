В массовых протестах в Москве нашли "украинский след": в сети волна смеха

Во время массовых протестов в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, якобы обнаружили "украинский след".

Об этом сообщает российское издание Конт.

Якобы в Москве были задержаны 40 ветеранов АТО. Якобы, по имеющейся у МВД РФ информации, они направлялись для участия в беспорядках в Москве с целью "силовой поддержки" протестующих.

В сети тут же стали комментировать это заявление россиян, высмеяв его.

Напомним, что в прошлые выходные протесты в Москве закончились рекордными задержаниями – по разным данным, от 1074 до 1373 человек были задержаны.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как экс-командир "Беркута" разгонял митинг в Москве.

Также стало известно, что Сергей Кусюк попал под санкции США.