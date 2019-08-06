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Мощный смерч напугал водителей под Запорожьем: видео стихии

вторник, 06 августа 2019, 19:13
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Под Запорожьем произошло необычное явление: по местности пронесся смерч.

Об этом сообщает gazeta.zp.ua, а в сети опубликовали видео.

Автор кадров рассказал, что погодное явление длилось буквально пару минут, однако, своей силой и мощью сильно напугало водителей.

Напомним, за последнее время в Украине смерчи стали регулярным явлением. Так, как ранее сообщал "Апостроф", ураган со смерчем накрыл Житомирскую область. Сильный ветер повалил деревья и сорвал крыши домов.

Также 1 августа в Запорожской области бушевал сильный ураган, который принес много бед для местных жителей. Стихия срывала с домов крыши и валила деревья, а в результате непогоды полтысячи человек остались без света из-за поваленных столбов линий электропередач.

Кроме того, по Одессе пронесся сильный смерч, снося отдыхающих.

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