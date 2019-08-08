Где питаются украинские топ-чиновники: появились фото "элитной" столовой в Киеве

Столовая, в которую ходят сотрудники Национального агентства по противодействию коррупции, может похвастаться весьма необычным внутренним убранством.

Фото интерьеров столовой НАПК сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Стоит отметить, что в столовой неожиданно расположилась довольно обширная и разнообразная коллекция предметов искусства: картины, статуэтки, предметы антиквариата.

При этом какой-то общей темы у них нет.

Мебель столовой также стилизована под антиквариат, однако заметно уступает в роскоши окружающему декору.

Столовая расположена в здании НАПК.

Ее посещают сотрудники не только антикоррупционного агентства, но и работники Министерства экономического развития и торговли Украины.

Напомним, ранее корреспондент "Апострофа" побывал в столовой Верховной Рады, где узнал, сколько за перекус платят народные избранники.