RU  UA  EN

четверг, 8 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.20
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 августа

15:33
В ДТЭК указали на экономическую обоснованность принципа импортного паритета при ценообразовании
15:28
Победитель выборов на 210 округе Коровченко призвал Зеленского ускорить объявление результатов выборов
15:26
Полевые госпитали ВСУ получат новые палатки: подробности и фото
15:15
На Киев обрушился сильный ливень: опубликованы видео
14:46
Дело "Роттердам+" о хищениях на миллиарды: появилось важное заявление о подозреваемых
14:40
У Трампа отдали приказ, который может повлиять на финансовую помощь Украине
14:37
Экс-министр заявил, что снижение цены на газ позволит избежать остановки Луганской ТЭС
14:30
Говорят, Эмма Уотсон закрутила новый роман: как выглядит ухажер звезды "Гарри Поттера"
14:25
Под Архангельском взорвалась реактивная установка: новые данные о жертвах и выживших
14:06
Где питаются украинские топ-чиновники: появились фото "элитной" столовой в Киеве
13:50
Волонтеры опубликовали фото и данные сотен россиян, воевавших против Грузии
13:46
38-летний Маколей Калкин высмеял новый фильм "Один дома" забавным фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где питаются украинские топ-чиновники: появились фото "элитной" столовой в Киеве

четверг, 08 августа 2019, 14:06
переглянути новину українською

Столовая, в которую ходят сотрудники Национального агентства по противодействию коррупции, может похвастаться весьма необычным внутренним убранством.

Фото интерьеров столовой НАПК сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Стоит отметить, что в столовой неожиданно расположилась довольно обширная и разнообразная коллекция предметов искусства: картины, статуэтки, предметы антиквариата.

При этом какой-то общей темы у них нет.

Мебель столовой также стилизована под антиквариат, однако заметно уступает в роскоши окружающему декору.

Столовая расположена в здании НАПК.

Ее посещают сотрудники не только антикоррупционного агентства, но и работники Министерства экономического развития и торговли Украины.

Напомним, ранее корреспондент "Апострофа" побывал в столовой Верховной Рады, где узнал, сколько за перекус платят народные избранники.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дела церковные: о чем Зеленский будет говорить с Варфоломеем

Ешь с умом: что меняет закон о новой маркировке продуктов

Почти идеальная погода: синоптики порадовали прогнозом на неделю

Бойцы Нацгвардии выходят в люди: как это поможет

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: