Где питаются украинские топ-чиновники: появились фото "элитной" столовой в Киеве

Столовая, в которую ходят сотрудники Национального агентства по противодействию коррупции, может похвастаться весьма необычным внутренним убранством.
Фото интерьеров столовой НАПК сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.
Стоит отметить, что в столовой неожиданно расположилась довольно обширная и разнообразная коллекция предметов искусства: картины, статуэтки, предметы антиквариата.
При этом какой-то общей темы у них нет.
Мебель столовой также стилизована под антиквариат, однако заметно уступает в роскоши окружающему декору.
Столовая расположена в здании НАПК.
Ее посещают сотрудники не только антикоррупционного агентства, но и работники Министерства экономического развития и торговли Украины.
Напомним, ранее корреспондент "Апострофа" побывал в столовой Верховной Рады, где узнал, сколько за перекус платят народные избранники.