Покидают "миллионы" туристов: опубликовано показательное фото Керченского моста

В аннексированном Крыму дефицит туристов видно невооруженным взглядом.

Новое фото в подтверждение этой тенденции опубликовал блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Сегодня нас покидают по мосту миллионы довольных туристов! Но по мосту приедут новые миллиарды! Август же", - говорится в подписи к фото, на котором можно увидеть пустующий Керченский мост.

Снимок выглядит очень печально, поскольку мост выглядит очень одиноко и пустынно, поскольку на нем нет ни единого пешехода и не единого автомобиля. Это при том, что изначально, затевая эту стройку, российские оккупанты прогнозировали рекордный наплыв туристов.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму, на месте проведения некогда популярного фестиваля КаZантип, царит запустение: на пляжах ржавеют останки возведенных для фестиваля конструкций.

Также в сети были опубликованы фото с пляжей Одессы, а также из популярных до оккупации мест аннексированного Крыма.