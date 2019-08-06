Мост не помогает: появились свежие фото "переполненных" пляжей в Крыму

В аннексированном Крыму, несмотря на строительство Керченского моста, на которое российские оккупанты возлагали большие надежды, туристов на полуострове так и не прибавилось.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Керчь. Все в первой линии от моста", - говорится в подписи к снимкам, на которых на пляже не видно ни одного туриста.

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Как сообщал "Апостроф", в сети появились новые фотографии пустых пляжей на популярных ранее курортах в аннексированном Россией Крыму, также для сравнения было опубликовано фото из Кирилловки Запорожской области.

Напомним, ранее в интернете обнародовали грустные фото из Поповки (аннексированный Российской Федерацией Крым), где ранее проводился знаменитый фестиваль "Казантип".

Также в сети были опубликованы фото с пляжей Одессы, а также из популярных до аннексии мест Крыма.