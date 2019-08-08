Страшно купаться: российских туристов встревожила новость про крымские пляжи

Туристы и жители оккупированного Россией Севастополя бьют тревогу из-за известий о том, что на городских пляжах была выявлена холера.

Люди жалуются, что власти никак не предупредили их о том, что купаться на пляжах Севастополя запрещено.

"Понаехавшие скулят, что их родная гавань не предупредила о том, что на пляжах Севастополя выявлена холера и купаться запрещено, а также жалуются, что местные жители их не предупредили, а только ехидно спросили, не страшно ли им купаться. Просят нас "не стесняться говорить больше", - пишет в Twitter "Крымский бандеровец".

Как сообщал "Апостроф", ранее в аннексированном Крыму в районе мыса Фиолент вода перестала быть прозрачной после канализационного выброса в море.