Во время визита Зеленского в Турцию произошло землетрясение: в сети волна шуток

В четверг, 8 августа, в Турции на побережье Эгейского моря произошло землетрясение магнитудой 4,8 баллов, украинские пользователи заметили символизм того, что в этот момент в стране находился президент Украины Владимир Зеленский.

О землетрясении уведомил официальный сайт Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

Согласно сообщению, подземные толчки зафиксированы около 11:30. Эпицентр землетрясения находился в 8 километрах от бухты Кушадасы, очаг находился в 18 км от поверхности.

Украинские пользователи соцсетей с иронией отреагировали на такое совпадение и вспомнили пожар в Соборе Парижской Богоматери после приезда тогда еще кандидата в президенты Украины во Францию. Также было предложено направить гаранта Конституции в столицу страны-агрессора Москву, чтобы проверить действие этой закономерности.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским поставил переводчика в тупик неожиданным ответом на заявление украинского лидера относительно его браслета, который тот носит, чтобы не забывать о военнопленных украинских моряках.