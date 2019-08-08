RU  UA  EN

четверг, 8 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.20
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 августа

18:35
Ястремская - Кенин - 0:1 онлайн видео трансляция
18:13
Мост исчез за секунды: в сеть попало впечатляющее видео непогоды в Киеве
18:01
Адвокат пригрозил арестами и конфискациями имущества Порошенко из-за дела "Центрэнерго"
18:00
В "95 Квартале" определились с заменой Зеленскому: Кошевой назвал фамилию новичка
17:56
Во время визита Зеленского в Турцию произошло землетрясение: в сети волна шуток
17:43
Парубий срочно созывает депутатов новой Рады: что происходит
17:40
Жуткое предложение: фермер подарил невесте кольцо странным способом
17:35
В Турции жестко поставили на место пропагандистку Путина, которая прорывалась к Зеленскому: видео
17:33
Разбитые авто и поваленные деревья: опубликованы фото и видео последствий урагана в Киеве
17:19
Экс-президент Киргизстана сдался власти: первые подробности и кадры с места
17:15
Из президентов в киноделы: как Барак Обама с женой стали продюсерами Netflix
16:52
Возникли недоразумения: появились тревожные данные об итогах встречи Зеленского с Варфоломеем
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Во время визита Зеленского в Турцию произошло землетрясение: в сети волна шуток

четверг, 08 августа 2019, 17:56
переглянути новину українською

В четверг, 8 августа, в Турции на побережье Эгейского моря произошло землетрясение магнитудой 4,8 баллов, украинские пользователи заметили символизм того, что в этот момент в стране находился президент Украины Владимир Зеленский.

О землетрясении уведомил официальный сайт Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

Согласно сообщению, подземные толчки зафиксированы около 11:30. Эпицентр землетрясения находился в 8 километрах от бухты Кушадасы, очаг находился в 18 км от поверхности.

Украинские пользователи соцсетей с иронией отреагировали на такое совпадение и вспомнили пожар в Соборе Парижской Богоматери после приезда тогда еще кандидата в президенты Украины во Францию. Также было предложено направить гаранта Конституции в столицу страны-агрессора Москву, чтобы проверить действие этой закономерности.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским поставил переводчика в тупик неожиданным ответом на заявление украинского лидера относительно его браслета, который тот носит, чтобы не забывать о военнопленных украинских моряках.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дела церковные: о чем Зеленский будет говорить с Варфоломеем

Ешь с умом: что меняет закон о новой маркировке продуктов

Почти идеальная погода: синоптики порадовали прогнозом на неделю

Бойцы Нацгвардии выходят в люди: как это поможет

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: