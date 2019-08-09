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Какая погода придет в Украину на следующей неделе: озвучен прогноз

пятница, 09 августа 2019, 17:15
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С понедельника, 12 августа, в Украине ожидаются дожди, которые принесут с собой понижение температуры.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как передают синоптики, 15-17 августа ожидается местами кратковременный дождь. Он обойдет стороной лишь юг и восток Украины, где осадков не предвидится. Сюда осадки придут 18 августа. Также 19 августа в северных и западных областях предполагается кратковременный дождь, на остальной территории без осадков.

При этом, за дождями, которые придут в Украину, последует снижение температуры на 3-5°.

Подробнее о погоде на последний месяц лета, читайте в материале "Апострофа": Лето еще вернется: синоптики рассказали о погоде на август.

Также появился прогноз погоды в Украине на следующие три года. В частности, в 2021 году весна будет холодной.

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