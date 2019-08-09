​При Порошенко даже не пытались: чем опасна новая попытка "связного Кремля" запустить свое радио в Украине

Журналист Игорь Соловей напомнил о предыдущих неудачных попытках "продвинуть" российскую радиостанцию "Эхо Москвы" на украинский рынок и какие угрозы это несет украинцам.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Освежу определенные исторические факты для тех, кто забыл или не знал. У Венедиктова (и его инвесторов) было несколько попыток засунуть на украинский рынок "Эхо Москвы".

Сначала они хотели это сделать под шумок Оранжевой революции. Таких деятелей из Москвы было тогда много - даже такой "ястреб" украинофоб Дмитрий Рогозин и тот выступал на сцене Майдана в оранжевых шарфике, а также открывал свой "Украинско российский центр" и на его открытии провозглашал тосты "будем валить режим Путина из Киева!". Кто же знал, что через несколько месяцев выйдет неувязочка - центр отзовет его в Москву и отправит.... послом РФ в НАТО! Спалили такого ценного агента на ровном месте. Хотя он оставил вместо себя Олега Бондаренко, который поработал в Киеве до 2014 г., а затем перебрался в Москву - присоединившись к команде, которая работала против Украины (оттуда его погнали, говорят украл деньги у Суркова)", - написал Соловей.

Далее была попытка "втиснуться" через президента-беглеца Виктора Януковича.

"Получив отказ от Ющенко Эхо начало удочерять Анну Герман, которая была в команде Януковича - и она им клялась и обещала открыть радиостанцию - но как только они победят на выборах. Поэтому Эхо пиарили Януковича как только могло. Но и здесь неудача: пока Яник был в оппозиции то Эхо, которое бы мочило конкурента, было им нужно. А как только он стал президентом - то неподконтрольный им ресурс стал ненужным, ибо опасно. Поэтому россияне в очередной раз пролетели", - напомнил журналист.

Он также отметил, что во времена пятого президента Петра Порошенко "они в Украину даже не совались, зная что им ничего не светит".

"Теперь при Зеленскому новая попытка. Связной Кремля Венедиктов возит через границу письма от АП РФ с вариантами освобождения Кирилла Вышинского (русский штык в РИА Новости Украины - медаль "За возвращение Крыма" и тп) на Банковую. Там он нашел благодарные уши ( наверное, в ком-то из помощников президента мечтающем и дальше продавать "Сватов" в РФ, или иного гения информационных технологий, который сливает "дезу" украинским СМИ) - им он вероятно "продает" доступ украинского контента на русский рынок - о чем говорит в интервью: "Мои журналисты здесь в Украине, которых я верифицировал, должны гнать мысли различных политических сил в России "", - подчеркнул Соловей.

Журналист же время предостерег, что главной целью "внедрения" "Эха" на украинский рынок "получение прямого доступа к украинским ушам, что позволило бы пропагандистам Кремля без помех зомбировать не только россиян, но и украинцев.

"Основная цель - создать прецедент по изменению языкового закона (хотя позиция Зе в этом плане так и осталась размытой), а также получить прямой доступ к украинским ушам", - отметил он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, который является другом пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, приезжал в Киев, чтобы передать письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому.