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Скоро в школу: в сети показали фото странной рекламы в украинском супермаркете

пятница, 09 августа 2019, 01:29
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В сети показали фото странного рекламного плаката якобы для детей.

Об этом сообщают в Telegram-канале Perepichka News.

В рекламе видимо ошиблись с подписью, где указано "Готовимся к школе". Однако на листе нарисовано пиво, которое продают по акции.

"К школе все готовы?", - прокомментировали рекламу в интернете.

Отметим, что в украинских супермаркетах уже стартовал сезон продажи товаров для школы. Работники в меркете Billa видимо внесли в рекламу детских товаров все остальные, которые попадают под акцию, в том числе и алкоголь.

Как сообщал "Апостроф", во временно оккупированном Донецке боевики рассмешили странной рекламой товара для детей.

Напомним, ранее пользователей социальных сетей впечатлила реклама автомойки в оккупированном боевиками Донецке.

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