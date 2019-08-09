Скоро в школу: в сети показали фото странной рекламы в украинском супермаркете

В сети показали фото странного рекламного плаката якобы для детей.

Об этом сообщают в Telegram-канале Perepichka News.

В рекламе видимо ошиблись с подписью, где указано "Готовимся к школе". Однако на листе нарисовано пиво, которое продают по акции.

"К школе все готовы?", - прокомментировали рекламу в интернете.

Отметим, что в украинских супермаркетах уже стартовал сезон продажи товаров для школы. Работники в меркете Billa видимо внесли в рекламу детских товаров все остальные, которые попадают под акцию, в том числе и алкоголь.

Как сообщал "Апостроф", во временно оккупированном Донецке боевики рассмешили странной рекламой товара для детей.

Напомним, ранее пользователей социальных сетей впечатлила реклама автомойки в оккупированном боевиками Донецке.