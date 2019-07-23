В оккупированном Донецке появилась странная реклама: опубликованы фото

Во временно оккупированном Донецке боевики рассмешили странной рекламой товара для детей.

Фото опубликовали в Twitter-аккаунте "Дежурный по дЫнЫрЫ".

Так, на рекламном баннере можно увидеть лица детей, а рядом – сам рекламируемый продукт со странным названием "Сосисон".

В сети тут же стали комментировать фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее блогер показал видео из "мертвого" города – Донецка. Парень снял на видео свою прогулку по городу, где, по его словам, до 2014 года проживало около миллиона людей, а теперь осталось лишь приблизительно 350 тысяч.

Также террористы на Донбассе продолжают "промывать мозги" жителям оккупированных территорий, заручаясь при этом полной поддержкой России.

Помимо этого, недавно в оккупированном Донецке вывесили украинский флаг. На опубликованном в сети фото видно, что большой флаг Украины разместили на одном из недостроенных или разрушенных зданий города.