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В оккупированном Донецке появилась странная реклама: опубликованы фото

вторник, 23 июля 2019, 04:17
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Во временно оккупированном Донецке боевики рассмешили странной рекламой товара для детей.

Фото опубликовали в Twitter-аккаунте "Дежурный по дЫнЫрЫ".

Так, на рекламном баннере можно увидеть лица детей, а рядом – сам рекламируемый продукт со странным названием "Сосисон".

В сети тут же стали комментировать фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее блогер показал видео из "мертвого" города – Донецка. Парень снял на видео свою прогулку по городу, где, по его словам, до 2014 года проживало около миллиона людей, а теперь осталось лишь приблизительно 350 тысяч.

Также террористы на Донбассе продолжают "промывать мозги" жителям оккупированных территорий, заручаясь при этом полной поддержкой России.

Помимо этого, недавно в оккупированном Донецке вывесили украинский флаг. На опубликованном в сети фото видно, что большой флаг Украины разместили на одном из недостроенных или разрушенных зданий города.

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