​Вагон "Укрзализныци" превратился в душ: пассажир снял потоп на видео

"Укрзализныця" попала в очередной скандал: на этот раз в сети показали видео, где в одном из вагонов из щелей в потолке ручьем льется ливневая вода.

Соответствующие кадры публикует dtp.kiev.ua в Facebook.

"Взяли билеты на поезд Николаев-Москва до Черкасс. В день поездки на улице шел очень большой дождь. Заходим мы в вагон, не предвещая беды, а там вот это... Вода с потолка льется, как с ведра и в вагоне уже по косточки воды, а по билетам это наши места, где мы должны были ехать. Вот такие, в общем, вагоны пускает наша "Укрзализныця" на международное соединение. Позор!!!!", - рассказывают очевидцы.

На видео видно, что проводники быстро нашли решение проблемы с "потопом", подставив под струи воды ведро.

Как сообщал "Апостроф", в сети разгорается скандал из-за тендерной закупки "Укрзализныцей" полотенец по цене 3600 гривен за штуку.